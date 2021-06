Utrættelig EM-komet kommer fra baghjul

EM-gruppespillet har givet anledning til store udsving på humørbarometeret hos det danske fodboldlandshold. Fra choktilstand over en holdkammerats nærdødsoplevelse til eufori efter mandagens 4-1-sejr over Rusland og den medfølgende billet til ottendedelsfinalen.

Også på banen har der været store udsving i præstationerne hos de fleste spillere. Men ikke hos venstrebacken Joakim Mæhle, selv om han egentlig er højre back.

Med sine rappe fødder, snævre driblinger og giftige indlæg har han voldt både Finlands, Belgiens og Ruslands forsvar store problemer. Med afsæt i netop de evner kronede den 24-årige nordjyde et foreløbig stort EM med målet til 4-1 mod russerne.

Hans tredje mål på landsholdet ni måneder efter debuten på Hjulmands hold. En på mange måder hæderlig og uventet statistik for Atalanta-backen, der nu er blandt de sikreste på holdkortet.

- Jeg havde ikke regnet med at stå her for et år siden, siger Joakim Mæhle.

- Landsholdet er en drengedrøm, men jeg havde ikke regnet med at skulle være en integreret del af landsholdet og spille for en top-3-klub i Italien allerede nu, tilføjer han.

På banen er Mæhle utrættelig og energisk, og han vinder de fleste fysiske test, han er med i.

- Jeg ved ikke, om Joakim Mæhle løber rundt derude endnu, sagde Kasper Hjulmand eksempelvis muntert, en time efter kampen mod Rusland var fløjtet af.

- Han jerner bare afsted. Jeg ved ikke, hvad de putter på ham, men han løber bare hele tiden.

Uden for kridtstregerne er han mindre frembrusende. Her mærker man de nordjyske aner gennem Mæhles rolige stemmeføring og ydmyge ordvalg.

Han trives også bedre hjemme i Østervrå IF's klubhus end på en jetset-restaurant i Italien.

Opvæksten i landsbyen, der har cirka 1300 indbyggere og ligger mellem Brønderslev og Frederikshavn, ser han som en del af forklaringen på, at han er nået langt med sin fodboldkarriere uden at lave om på sig selv, selv om han er en del af en branche med millionlønninger og store egoer.

- Jeg tror, det ligger til min person at holde fødderne på jorden. Jeg gør ikke noget anderledes nu, end jeg tidligere ville have gjort, siger Mæhle.

Han har formået at krydre sin sympatiske beskedenhed med en kæmpe stor ærgerrighed og et positivt mindset. En del af landsholdskometens historie er nemlig, at han som ungdomsspiller ikke var spået nogen stor karriere.

Mens spillerne i den danske EM-trup har spillet cirka 33 ungdomslandskampe i snit, er nordjyden blot noteret for otte - klart færrest af alle i EM-truppen.

Mæhle så flere holdkammerater blive tilbudt en ungdomskontrakt i AaB, men der var ikke en til ham i første omgang. Alligevel blev han ved med at træne ihærdigt i troen på, at han nok skulle slå igennem.

Det gjorde han så på superligaklubbens førstehold i efteråret 2016. Da han først fik lov til at spille en hel kamp, var han ikke til at sætte af igen.

Den lidt bumlede vej til superligafodbold er kendetegnende for, hvorfor Mæhle siden har fortsat sin eksplosive udvikling, mener landstræneren.

- Han har ikke fået noget foræret. Han har troet på det med sin egen mentalitet, styrke og fysiske formåen. Og så har han bare knoklet igennem, for han har en virkelig stærk personlighed, siger Hjulmand.

- Det er en positiv ting, når nogen kommer fra baghjul og får en flot karriere, selv om der bliver færre og færre af dem, tilføjer han.

Efter en godkendt og lovende sæson i AaB stod belgiske Genk klar til at købe ham i sommeren 2017. Eksperter og sågar flere i Mæhles fodboldomgangskreds var i tvivl om, at det nu var det rigtige skridt efter bare 24 superligakampe. Selv var han sikker på, at det nok skulle gå godt.

- Den slags bekymringer har jeg aldrig haft i baghovedet. Mange sagde, det var for tidligt, og at jeg stadig ikke helt havde fundet mit fodfæste i AaB, men det er bare ikke alle, som overhovedet får muligheden for at komme til udlandet.

- Så jeg tænkte positivt og tog afsted, og alt, der er sket siden, har jeg taget som en stor bonus. Det er gået hurtigt, siden jeg var på andetholdet i AaB, siger EM-helten.