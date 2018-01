Utilfredse slovenere bliver i EM trods afvist protest

Sloveniens mandskab ved EM i håndbold stiller til kamp mod Montenegro onsdag aften, selv om det slovenske forbund havde truet med at trække holdet, hvis det ikke fik medhold i en klage over kampen mod Tyskland.

Slovenerne nedlagde protest efter mandagens opgør, fordi modstanderen blev tildelt et straffekast, efter tiden var udløbet, og dommerne havde set en videooptagelse.

Tyskland scorede på straffekastet og fik 25-25.

Tirsdag blev protesten afvist af Det Europæiske Håndboldforbund (EHF), og det ændrede en appel ikke på onsdag.

Men slovenerne gør ikke alvor af truslen om at trække sig fra turneringen i Kroatien.

Det fortalte forbundets præsident, Franjo Bobinac, på et pressemøde onsdag eftermiddag.

- For sportens og holdets skyld besluttede vi at fortsætte ved mesterskabet. Det er på en måde logisk og bedre for holdet og fansene at spille. Beslutningen blev truffet enstemmigt i forbundet, siger Bobinac til TV2 Sport.

Han pointerede, at turneringen er vigtig i forhold til mulighederne for at komme til OL i Tokyo.

Slovenien har fortsat mulighed for at spille sig til mellemrunden ved EM.

Det sker, hvis holdet får mindst et point mod Montenegro.

Den kamp begynder onsdag klokken 20.30.