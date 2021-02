Utilfredse Marseille-fans opfordrer til boykot af klubben

Tilhængerne er utilfredse efter at have modtaget et brev, hvor det fremgår, at klubben overvejer at ophører en aftale, som sikrer klubbens fans sæsonkort til fordelagtige priser.

Beslutningen kommer som følge af det angreb, flere Marseille-tilhængere begik mod klubbens træningsanlæg 30. januar. I en samlet pressemeddelelse fra seks fanfraktioner, som tæller 75 procent af de 33.000 sæsonkortholdere, opfordrer fraktionerne til boykot klubben.

Det skriver det franske nyhedsbureau AFP.

- Vi opfordrer alle, som elsker klubben og ønsker at blive hørt, til at 'unfollow' klubben på alle sociale platforme og boykotte alle merchandise-produkter, fremgår det af pressemeddelelsen.

Årsagen til den store utilfredshed blandt tilhængerne skyldes måden, klubbens præsident, Jacques-Henri Eyraud, styrer klubben på. Klubben bliver ikke drevet som en fodboldklub, men mere som end personlig virksomhed, mener tilhængerne.

Marseille-ledelsens brev til fansene bliver også kritiseret af byens borgmester, Benoît Payan.

- Tilhængerne er klubbens sjæl. Denne formelle meddelelse fra bestyrelsen er uforståelig. Det kan ikke være rigtigt, at titusinder af fans skal straffes for en handling fra få personer, der allerede er stillet for retten, skriver borgmesteren på Twitter.

- Jeg har skrevet til Jacques-Henri Eyraud og bedt ham om at berolige tingene.

Ligue 1-klubben er inde i en stor krise - både på banen og udenfor. I de seneste otte opgør er det kun blevet til én sejr i den hjemlige liga.

30. januar stormede flere hundrede vrede tilhængere Marseilles træningsanlæg. Få dage senere blev Andre Villas-Boas suspenderet efter at have tilbudt at trække sig fra posten som cheftræner i Marseille.