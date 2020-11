Ustoppelige Brasilien vinder igen i VM-kvalifikationen

Brasilien er ikke til at stoppe i den sydamerikanske VM-kvalifikation, og natten til onsdag dansk tid fortsatte holdet sin flotte stime med en 2-0-sejr ude over Uruguay.

Få sekunder før pausen bragte Richarlison så Brasilien yderligere foran, da han scorede på et hovedstød efter et kort hjørnespark.

Uruguay ramte i løbet af første halvleg stolpen to gange.

I anden halvleg fortsatte uheldet for hjemmeholdet. Først blev stjerneangriberen Edinson Cavani vist ud for en sen tackling, inden Uruguay også fik et mål annulleret for offside 14 minutter før tid.

Resultatet betyder, at Brasilien nu har vundet alle holdets første fire kampe i VM-kvalifikationen. Dermed topper holdet tabellen alene.

Det er 19 år siden, at Uruguay sidst har vundet over Brasilien.

Nattens kamp i Lima mellem Argentina og Peru endte 2-0 til Argentina efter to mål i første halvleg.

Dermed ligger Argentina nummer to i den ti hold store sydamerikanske kvalifikationsgruppe til VM i Qatar i 2022. Holdet er to point efter Brasilien.

Nicolás González bragte gæsterne foran efter 17 minutter efter flot forarbejde af Giovani Lo Ceslo.

11 minutter senere fordoblede Lautaro Martínez argentinernes føring til 2-0, da han modtog en aflevering fra Leandro Paredes og afdriblede målmanden.

Argentina er nu ubesejret i 11 kampe under landstræner Lionel Scaloni.