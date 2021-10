Ustabil runde koster Winther førstepladsen på Mallorca

På andendagen var Winther ni slag dårligere i en ustabil runde, der blev skæmmet af en tredobbelt bogey på 16. hul.

Derudover lavede han fire birdies og to bogeys og gik samlet et slag over par. I alt er han syv slag under par efter de to runder og deler andenpladsen med tre konkurrenter.

Der er fire slag op til manden i front, Bryce Easton fra Sydafrika, som dog kun nåede 17 af de 18 huller, inden spillet blev stoppet. Han spiller sidste hul i anden runde lørdag morgen.

Jeff Winther får tre landsmænd med i weekendens finalerunder. Joachim B. Hansen, Lucas Bjerregaard og Søren Kjeldsen er dog langt efter de bedste.

Joachim B. Hansen er et slag under par på en delt. 38.-plads. De to øvrige er et slag efter.

Mallorca Open er en helt ny turnering, og foreløbig er det planen, at den skal være en engangsforestilling.

Det er første gang, at ferieøen er vært for et arrangement på European Tour, siden den sidste udgave af Iberdrola Open blev spillet i 2011.