Usportsligt publikum ønskede Wozniackis forældre døde

Efter nederlaget til puertoricaneren Mónica Puig fortæller den danske stjerne, at hun blev mødt af ubehagelige tilråb fra tribunerne, hvor publikum i overvejende grad var på Puigs side.

- Én ting er, at man enten har publikum med eller imod sig, men det er noget andet, hvis de opfører sig usportsligt og ønsker, at ens forældre skal dø. Det er ikke så fedt, siger Caroline Wozniacki i et interview med TV2 Sport.

Hun indledte ellers kampen i flyvende stil og var medvirkende til at holde publikum i ro ved at tildele Puig et "æg" i første sæt.

Men da den puertoricanske OL-guldvinder vendte kampen i de to næste sæt, kom der gang i de fremmødte på tribunerne.

- Det er klart, det ikke er rart, når folk råber alle mulige grimme ting. En ting er, at man har support, men noget andet er, hvis det går over bord, siger Caroline Wozniacki.

Mónica Puig bor i Miami, hvor der er en stor befolkningsgruppe af puertoricansk afstamning.