Uskarpe mestre må slide for pokalavancement i Køge

FCM er inde i et hårdt program for tiden med både gruppekampe i Champions League og Superligaen, og derfor havde cheftræner Brian Priske valgt at spare flere spillere, mens andre var udsendt til landshold.

De danske mestre fra FC Midtjylland er klar til fjerde runde i pokalturneringen, men der måtte kæmpes hele vejen til slutfløjt for at hjemføre en 1-0-sejr ude over HB Køge.

Den midtjyske trup er dog bred, og selv uden mange af holdets største profiler formåede det stadig at være forholdsvis dominerende.

HB Køge kom frem til lidt muligheder, men det var gæsterne fra Herning, som var bedst og farligst i de første 45 minutter.

Efter flere tilløb kom føringen midtvejs i første halvleg, da nyerhvervelsen Daniel Høegh steg til vejrs og pandede et hjørnespark i nettet i sin debut for Priske tropper.

Føringen burde være blevet udbygget et par gange inden pausen, men et par store afbrændere og stærkt spil af Oskar Snorre i HB Køge-målet holdt målforskellen på et minimum halvvejs.

Det var fortsat FCM, som var bedst efter pausen, og den tidligere landsholdsspiller Lasse Vibe fik en stor chance for at fordoble føringen, men han afsluttede lige over mål i fri position i feltet.

Trods overtaget i chancer formåede mestrene ikke at få lukket kampen, og i stedet skal de prise sig lykkelige for, at der ikke anvendes VAR i pokalturneringen.

Med et kvarters tid igen var der kraftige appeller for straffespark fra hjemmeholdet, og de langsomme gengivelser viste, at der bestemt var noget om snakken.

HB Køge fik imidlertid færden af, at kampen måske kunne tvinges i forlænget spilletid.

Sydsjællænderne forsøgte at presse på mod slutningen, og det blev også til tilløb til flere chancer i de sidste ti minutter.

Den helt åbne chance kom dog aldrig trods lidt usikkerhed i favoritternes bageste række mod afslutningen. Derfor kunne Brian Priske konstatere, at han og spillerne fortsat har tre turneringer at fokusere på.

I Gladsaxe var der tale om en gentagelse af pokalfinalen fra 1999 mellem AB og AaB, og også her løb holdet med superligastatus med en sejr.

AB kom ellers foran på et mål af Mathias Kisum efter ti minutter, men Jores Okore og Kasper Kusk slog til i den anden ende før pausen. AB brændte et straffespark i anden halvleg og fik ikke scoret. Dermed tog AaB en sejr på 2-1.