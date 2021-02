Uskarpe Liverpool snubler igen på Anfield

Her vandt holdet nemlig for første gang nogensinde over Liverpool, da det på Anfield endte med en overraskende 1-0-sejr over de forsvarende engelske mestre.

Det er Liverpools andet nederlag på 0-1 i træk på hjemmebane. Sidste gang - 21. januar mod Burnley - var det også mod et hold fra den nederste del af tabellen.

Generelt er Liverpool inde i en sløj stime på Anfield. Kalenderen skal rulles tilbage til 27. december for at finde Liverpools sidste scoring på eget græs og 16. december for at finde den seneste sejr.

Med nederlaget er Liverpool nummer fire i Premier League-tabellen, syv point efter førerholdet Manchester City.

Det var noget overraskende Brighton, der kunne være bedst tilfreds med første halvleg i onsdagens opgør.

Det blev ganske vist ikke til mål, men gæsterne var forbavsende godt med og lod sig ikke kue af det ellers sædvanligvis dominerende Liverpool-mandskab.

Jürgen Klopps tropper virkede en smule rådvilde og formåede aldrig rigtig at lægge pres på Brighton. Faktisk havde gæsterne de bedste muligheder foran mål, men måtte altså gå i omklædningsrummet uden at have nettet.

Liverpool kom ud fra pausen med lidt mere bid, men det var Brighton, som fik scoret.

Efter et flot opbygget angreb skovlede colombianske Steven Alzate bolden i mål til en fortjent føring.

Nu trykkede Liverpool på speederen, og der blev lagt pres på Brighton, som af samme grund pakkede sig i og omkring eget felt og primært satsede på omstillinger.

Men det var bare ikke Liverpools aften. Det blev til et par muligheder, men den sidste skarphed manglede hver gang, og så endte Brighton altså med at tage en stor skalp.

Liverpools lokalrivaler fra Everton gjorde det, de rødblusede fra byen ikke kunne onsdag, og vandt, da det på udebane mod Leeds endte med en 2-1-sejr til Carlo Ancelottis mandskab.

West Ham kom også tilbage på sejrskurs efter nederlaget søndag til Liverpool.

London-holdet slog Aston Villa med 3-1. Nyankomne Jesse Lingard endte som matchvinder efter både at have scoret til 2-0 og 3-1.