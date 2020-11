Uskarp offensiv bekymrer Barcelona-træner

Det var fjerde ligakamp i træk, at catalonierne gik fra banen uden at vinde, og holdet er noget overraskende på 12.-pladsen med otte point op til ærkerivalerne fra Real Madrid.

- Jeg er bekymret for vores offensive præstation. Vi har ikke et problem med attituden eller koncentrationen, men vi skal være mere effektive foran mål, siger Barcelona-træner Ronald Koeman ifølge Reuters efter kampen.

I lørdagens pointtab kom Barcelona bagud på en stor fejl af målmand Neto, der modtog en aflevering fra Gerard Pique fra kort afstand og tabte bolden til Alaves-spilleren Luis Rioja.

Først i det 63. minut lykkedes det Antoine Griezmann er udligne, efter at Alaves var blevet reduceret til ti mand.

- Vi gav også et mål væk til Alaves, men når du skaber så mange chancer, har du ikke råd til at misse dem. Hvis du skaber så mange chancer og kun scorer en gang, er det ikke godt, siger den hollandske træner.

Han forstår ikke flere af de kritiske spørgsmål fra medierne i kølvandet af det uafgjorte resultat.

- Jeg er overrasket over, at jeg bliver kritiseret for mit udtryk på sidelinjen. Jeg synes, at vi gjorde alt, vi kunne på bænken og banen.

- Selvfølgelig er jeg bekymret, når vi kun har fået 2 ud af de seneste 12 mulige point. Jeg synes overordnet set, at vi spillede okay. Jeg ville være mere bekymret, hvis vi ikke skabte chancer, siger Ronald Koeman.

Mens Barcelona er nummer 12 i ligaen efter en forfærdelig sæsonstart, går det bedre i Champions League, hvor holdet fører sin gruppe efter to sejre i to kampe.

Onsdag tager spanierne imod ukrainske Dynamo Kiev.