Usikkerhed om corona aflyser speedwaygrandprix i Cardiff

Det britiske speedwaygrandprix i Cardiff er blevet aflyst.

Det oplyser Det Internationale Motorcykelforbund (FIM) i en pressemeddelelse.

Grandprixet var planlagt til 17. juli.

Det er anden gang på få dage, at FIM har set sig nødsaget til at aflyse et grandprix i VM-kalenderen. Onsdag var det sæsonens første løb i Tyskland, der blev aflyst.