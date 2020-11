Usikkerhed om Australian Open: Chef tror på afklaring snart

Udmeldingen kommer efter ubekræftede meldinger om, at turneringen på grund af australske coronaregler kan blive rykket til februar eller marts.

Craig Tiley, som står i spidsen for tennisturneringen Australian Open, forventer "snart" en afklaring i forhold til turneringens afvikling.

Det australske tennisforbunds oprindelige plan var, at omkring 500 spillere fra hele verden skulle flyve mod Melbourne i midten af december.

Dermed ville de have tid til at gå i karantæne 14 dage som påkrævet, så de kunne deltage i turneringen, der normalt afvikles i januar.

Men denne uge blev der sået tvivl om den plan, da den australske delstat Victorias regeringsleder, Daniel Andrews, sagde at han først ønskede, at spillere skulle ankomme i januar.

En så sen ankomst vil rykke tidsplanen og gøre det svært at afholde opvarmningsturneringer inden begyndelsen af Australian Open 18. januar.

- Vi arbejder tæt sammen med Victorias regering om en plan, der tager hensyn til spillere, fans og medarbejders behov og tilgodeser økonomien, siger Craig Tiley i en meddelelse.

- Vi fortsætter med at have samtaler med lokale sundhedsmyndigheder om krav til karantæne og sikkerhed og er sikre på, at vi snart vil nå frem til en beslutning.

Nye startdatoer omkring både 1. februar og tidligt i marts er blevet nævnt i lokale medier.

Men bliver det løsningen, kan det få store konsekvenser for resten af tenniskalenderen.

Rafael Nadal siger efter sit nederlag til Daniil Medvedev i semifinalen ved herrernes sæsonafslutning i London, at spillerne må have tålmodighed.

- Det er svært for alle, siger han.

- Vi må være fleksible og forstå situationen og finde en måde, hvorpå vi kan spille så mange turneringer som muligt næste år.