Usain Bolt går i selvvalgt karantæne efter coronatest

Den tidligere sprinter isolerer sig selv efter at have afgivet en coronatest.

Den tidligere atletikstjerne Usain Bolt er selvvalgt gået i karantæne, efter at han lørdag har afgivet en coronatest.

Det siger jamaicaneren i et videoopslag på Twitter.

Her oplyser han dog ikke, om han har fået svaret på coronatesten, men indikerer, at han har fået foretaget mere end en test for at være sikker på resultatet.

I weekenden florerede en video fra Usain Bolts fødselsdagsfest, hvor en masse glade mennesker drak og dansede uden at holde social afstand og bære masker. Den video har han også selv set.

- Den her weekend tjekkede jeg lige som alle andre de sociale medier, og der kunne jeg læse, at jeg skulle have coronavirus.

- Jeg tog en test i lørdags, så jeg kunne forlade Jamaica for at lave noget arbejde. Jeg prøver at være ansvarlig, og jeg vil blive indendørs for at være sikker.

- Jeg har ingen symptomer, men jeg vil gå i selvkarantæne og vente på et svar, og jeg vil finde ud af, hvordan Sundhedsministeriet anbefaler, man går i karantæne, siger Bolt blandt andet.

Han vil også ringe til sine venner og sige, at de skal tage det roligt og gå i karantæne for en sikkerheds skyld.

Usain Bolt indstillede sin internationale karriere efter VM i 2017. Han er verdensrekordholder i 100-meterløb og 200-meterløb.