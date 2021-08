Uroplagede Esbjerg lejer sjette spiller fra Barnsley

Esbjerg og Barnsley har samme amerikanske ejer.

Der er tale om den 19-årige forsvarsspiller Rudi Pache. Han er dermed den sjette spiller, der er hentet fra Barnsley til Esbjerg i det igangværende transfervindue. Fem spillere er lejet frem til årsskiftet. Kun angriberen Patrick Schmidt er lejet for hele sæsonen.

Der er meget uro i Esbjerg for tiden med den nytiltrådte cheftræner Peter Hyballa i den absolutte hovedrolle. Tyskerens ledelsesstil og mandskabsbehandling har været hårdt kritiseret af store dele af spillertruppen.

Paul Conway, bestyrelsesmedlem i Esbjerg, siger i pressemeddelelsen:

- Vi er glade for at byde Rudi Pache velkommen til klubben på en lejeaftale frem til den 31. december.

- Han har stor erfaring med den spillestil, vi er i gang med at implementere i EfB, og samtidig er han meget professionel som fodboldspiller, så vi glæder os til at se ham gå ind og kæmpe om spilletiden på førsteholdet.

Trods uroen er Esbjergs målsætning oprykning til Superligaen. Pache glæder sig til at bidrage.

- Jeg er glad for at være her i EfB, som er en stor klub med ambitiøse mål. Nu handler det for mig om at møde holdkammeraterne og trænerteamet og lære dem at kende, og det ser jeg meget frem til.

- Dernæst er der fuld fokus på fodbolden, og jeg håber, jeg kan gøre det godt og være med til at gøre fansene glade, siger Pache.

Tidligere på ugen sagde to spillere farvel til Esbjerg. Det var målmand Mads Kikkenborg og offensivspilleren Patrick Egelund. Begge fik ophævet deres kontrakter.

Kikkenborg spillede første ligakamp mod Vendsyssel, men var ikke med i nederlaget til FC Helsingør i anden spillerunde.

Esbjerg har været i søgelyset de seneste uger, efter at en række spillere i truppen har ytret stor kritik af cheftræner Peter Hyballa.

Den 21-årige målmand Mads Kikkenborg var blandt 21 underskrivere af et brev til ledelsen i klubben, hvor spillerne udtrykte "stærk mistillid" til Hyballa.

Tyskeren blev i april udpeget som træner af den nye ledelse i Esbjerg, som tidligere i 2021 blev solgt til amerikanske investorer.

Tyskerens træningsmetoder er blevet kritiseret i skarpe vendinger af Spillerforeningen, og Arbejdstilsynet er sågar gået ind i sagen.

Uroen i klubben fik i juli forsvarsspilleren Kasper Pedersen til at forlade det vestjyske.