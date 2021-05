Årets EM lå til at blive afholdt omkring fire uger før OL. Af samme grund var flere af de danske topnavne inden for banecykling ikke udset til at deltage. (Arkivfoto)

Uro i Hviderusland aflyser EM i banecykling

Der skal alligevel ikke afholdes EM i banecykling i Hviderusland i slutningen af juni.

På grund af de politiske uroligheder i landet på det seneste har Den Europæiske Cykelunion (UEC) torsdag besluttet at aflyse mesterskaberne. Det skriver UEC på sin hjemmeside.

- Vi arbejder allerede på at finde en alternativ løsning, der gør det muligt for rytterne fra vores medlemslande at konkurrere i denne sæsons kontinentale mesterskab, siger UEC-præsident Enrico Della Casa på hjemmesiden.

EM skulle have været afholdt i Minsk fra 23. til 27. juni. Danmark var udset til at skulle deltage, men uden flere af de absolutte topnavne som eksempelvis Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv. De tager i stedet på træningstur til Italien for at finpudse formen til OL.

EM i banecykling er den anden større sportsbegivenhed, Hviderusland er blevet frataget i 2021 på grund af urolighederne i landet.

Det igangværende ishockey-VM skulle således have været spillet i både Riga i Letland og i Minsk, men i januar fik Hviderusland frataget sin del af værtskabet.

Siden august sidste år har der været store politiske uroligheder i Hviderusland, efter at landets præsident, Aleksandr Lukasjenko, blev genvalgt.

Udenlandske valgobservatører vurderede, at valget ikke var frit. Lukasjenko slog efterfølgende hårdt ned på demonstranter, som gik på gaden og ønskede præsidentens afgang.

I denne uge har Hviderusland og Lukasjenko igen været i fokus efter en stærkt omstridt episode med et Ryanair-fly søndag.

Her gav Lukasjenko ordre til at tvinge flyet ned. Om bord var en kendt aktivist og kritiker, Roman Protasevitj. Han blev anholdt efter landingen i hovedstaden Minsk.