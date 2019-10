Flere spillere beretter om glæden ved at vende tilbage til landsholdet. Det sunde hierarki, der er opbygget under Åge Hareide, gør det nemmere for nye spillere at tilpasse sig, fortæller flere spillere.

Uovervindeligt landshold hylder hierarkiet

Et brud på hierarkiet. Det fortæller en grinende Thomas Delaney, som også beretter om, at Billing nu kender sin plads ved bordet efter episoden.

Under den igangværende landsholdssamling i Helsingør kom Phillip Billing en dag til at sætte sig på Mathias "Zanka" Jørgensens faste plads ved middagsbordet på Hotel Marienlyst i Helsingør.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her