Uovervindeligt City-hold er blevet sårbart

Især 0-3-nederlaget i sidste uge til Liverpool i den første af to Champions League-kvartfinaler udstillede City som et skrøbeligt og medgørligt hold.

Tirsdag aften skal City forsøge at finde tilbage til uovervindeligheden og sejrene, når Liverpool kommer på besøg for at gøre arbejdet færdigt i returopgøret.

City-manager Josep Guardiola har tidligere været med til at tabe 0-3 i den første af to knockoutkampe om at komme videre i Champions League.

Det skete også, da spanieren var cheftræner i Bayern München, som for tre år siden indkasserede tre mål i det sidste kvarter mod Barcelona i den første af to semifinaler. Dengang endte det med samlet nederlag.

- Det har jeg tænkt over mange gange. Jeg har tabt adskillige Champions League-kampe i løbet af 10-15 minutter.

- Vi spillede mod Barcelona, og efter 77 minutter stod det 0-0, og efter 90 minutter - 3-0. Det er sket mange gange - måske er det min skyld. Det er jeg nødt til at tænke over, siger Guardiola ifølge The Guardian.

City valgte i lørdags at stille op med mange reserver, da holdet ellers med en ligasejr over Manchester United kunne vinde det engelske mesterskab.

Det lignede en guldfest, da City kom foran 2-0 i første halvleg, men Guardiola kunne efterfølgende se sit mandskab smide føringen og tabe 2-3.

- Det gør det svært og kan påvirke vores humør ikke at vinde. Men måske vil vi forbedre os i fremtiden på dette område og indse, at det nogle gange ikke er nok at gøre, hvad vi hele tiden har gjort for at vinde, siger Guardiola.

Han tror fortsat på sine idéer og sin offensive spillefilosofi, men erkender også, at det måske alligevel ikke er nok i de største kampe i Europa og den hjemlige turnering.

- I første halvleg mod United forsøgte vi at gøre, hvad vi har gjort i hele sæsonen, men måske er det ikke nok til at vinde på Champions League-niveau eller i Premier League.

- Hvis det er tilfældet, må jeg erkende, at jeg ikke er god nok. Eller at vores spillestil ikke er i stand til det. Men det tror jeg ikke, efter det vi har præsteret i denne sæson.

- Men når du spiller mod Liverpool eller i Europa, så skal du lukke døren, når du har momentum. Og vi lukkede den ikke, siger Guardiola.