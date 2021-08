Uovervindelig duo kan fortsætte til Paris

De har vundet VM to gange, de har vundet EM, og de har vundet World Cupper. Lasse Norman Hansen og Michael Mørkøv har vundet hver eneste gang, de sammen har stillet op i parløb på alverdens cykelbaner.

I kølvandet på sejren i Izo Velodrome uden for Tokyo erklærede Michael Mørkøv sig klar til at tage et OL mere. Han har rundet 39 år, når der i 2024 er olympiske medaljer på højkant næste gang.

- Jeg har kontrakt med Quick-Step til og med 2023. Så er der et halvt år til næste OL, så der er ikke noget, der skal udelukkes herfra.

- Der bliver nogle andre mål for mig i mellemtiden. Men hvis Lasse er frisk om tre år, så er jeg det også, lød det fra en lykkelig Mørkøv, da de to danskere havde fået hængt medaljerne om halsen.

Lasse Norman Hansen har også al mulig grund til at se tre år frem. Kan han erobre endnu en medalje, bliver han dansk idræts største OL-medaljesluger gennem tiderne.

Med lørdagens guld er han allerede oppe på i alt fem OL-medaljer. Kun tre danskere har vundet lige så meget. Og to af dem leverede deres bedrifter for 100 år siden.

- Det er kæmpestort. Det er en liste, jeg har kigget meget på og har drømt om at skrive mig ind i toppen på.

- Det er stadig svært at forstå, at det lykkedes. At jeg kan kalde mig en af de mest vindende danskere i OL-sammenhæng nogensinde, sagde den 29-årige fynbo.

På forhånd havde de to erfarne banestjerner udråbt sig selv til favoritter. Anderledes kunne det næsten heller ikke være, med de resultater de har leveret, siden de blev sat sammen i 2017.

Men let blev det ikke. De øvrige nationer vidste udmærket, hvem de skulle holde øje med i det stressende og tempofyldte ridt.

Alle danske initiativer blev slået ned af de øvrige topnationer. Ingen vandt en omgang mod de årvågne konkurrenter, så det gjaldt om at placere sig godt i spurterne.

Her var de to danskere bedst og vandt med 43 point foran Storbritannien og Frankrig, der begge samlede 40 point og skabte spænding til det sidste.

- Det er det største. Det absolut største, sagde Michael Mørkøv, som ellers har oplevet en del stjernestunder på både bane og landevej.

Helt tilbage i 2008, da parløb senest var på det olympiske program, var han medaljekandidat sammen med Alex Rasmussen, men måtte nøjes med en sjetteplads

Året efter vandt parret VM, hvorefter disciplinen blev fjernet fra OL-programmet.

- Det her er revanchen fra 2008. Det er mange år at have ventet på det, lød det fra Mørkøv.