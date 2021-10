Uniteds slingrekurs er garanti for drama

0-2 ved pausen blev i anden halvleg vendt til 3-2 på et sydende Old Trafford.

I de sidste 45 minutter viste spillerne, hvorfor mange mener, at Manchester United burde være i stand til at spille med om alle titler. Forinden havde de demonstreret, hvorfor det næppe kommer til at ske.

Præcis som mod Villarreal i forrige spillerunde blev Manchester United fra start narret af en smartere og bedre sammenspillet modstander.

Der skulle en vild slutspurt og endnu et sejrsmål af Cristiano Ronaldo til, for at holdet atter slap med skindet på næsen.

- Vi har for vane at gøre det i denne klub, sagde en lettet manager Ole Gunnar Solskjær til britiske BT Sport efter kampen.

Den vane har givet to vitale hjemmesejre i Champions League og en uofficiel titel som Europas dramakonger. Men den giver også vilde humørsvingninger undervejs.

Da Mario Pasalic og Merih Demiral bragte gæsterne foran 2-0, truede krisen med at lægge sig tungt over Manchester.

Uroen bredte sig fra tribunerne og forplantede sig til spillerne, der i forvejen virkede usikre efter kun to sejre i de seneste syv kampe.

Solskjær havde brug for en reaktion fra sine mænd. Og han fik den.

United-spillerne kom ud som vilde dyr efter pausen. Under et uophørligt, opslidende, konstant pres blev Atalanta-spillerne trykket så langt tilbage, at det kun var et spørgsmål om tid, før dæmningen ville bryde sammen.

Otte minutter gik der blot, inden Marcus Rashford havde reduceret. Under øredøvende brøl spillede hjemmeholdet sig derefter til den ene målchance efter den næste.

Men først et kvarter før tid faldt den længe ventede udligning, da Harry Maguire sparkede en løs bold i nettet efter hjørnespark.

Bare seks minutter senere indtog Ronaldo så den uundgåelige hovedrolle ved at heade Luke Shaws præcise indlæg utageligt i nettet til 3-2.

- Deres første mål kom ud af ingenting, og det andet kom efter en dødbold. Men spillerne stoppede aldrig med at tro på det. Spillerne blev ved med at kæmpe. Vi lavede nogle fejl, men vi kæmpede, lød det fra Solskjær.

Nordmanden er under et konstant pres i storklubben. Men han har for vane at lave resultater, når han har allermest brug for det, og omverdenen begynder at mumle om fyring. Onsdag gjorde han det igen.