United ydmyger Bundesligaens førerhold i storsejr

Efter 2-1 ude mod Paris Saint-Germain i sidste uge har englænderne nu besejret begge de formodet værste rivaler i gruppen, der har Basaksehir fra Tyrkiet som fjerde deltager.

Forestillingen på det mennesketomme stadion blev endegyldigt afgjort med fire engelske scoringer i det sidste kvarter, hvor indskiftede Marcus Rashford scorede hattrick.

RB Leipzig er ellers kommet flyvende fra start i Bundesligaen, men leverede en skuffende indsats og blev til slut fældet af hjemmeholdets hurtigløbere.

Gæsterne havde Yussuf Poulsen med fra start som spydspids, men lige som sine offensive kolleger lavede danskeren generelt for mange fejlafleveringer.

Manchester United kom foran midt i første halvleg, da Mason Greenwood modtog en dyb stikning på kanten af offside og scorede med et fladt spark.

Scoringen var en gave til hjemmeholdet, der nu slap for at skulle satse offensivt mod det altid kontrastærke Leipzig-hold.

I stedet var det tyskerne, der fik lov til at løbe sig trætte i forsøget på at fremtvinge den udligning, der aldrig kom.

Mod slutningen kastede Leipzig flere og flere spillere frem, og så fik United-spillerne plads til deres foretrukne våben under Ole Solskjærs ledelse, nemlig hurtige modangreb.

14 minutter før tid blev Leipzig fanget højt oppe på banen, så Bruno Fernandes kunne spille Rashford fri. Alene med målmand Peter Gulacsi svigtede landsholdsspilleren ikke.

Det gjorde han heller ikke to minutter senere, da en Leipzig-spiller var for længe om at få bolden under kontrol. Fred var over ham og spillede Rashford i dybden til en ny scoring.

Kort før tid begyndte det at ligne en afklapsning af Bundesligaens førerhold. Marcel Sabitzer bremsede en frispillet Anthony Martial med en vildt satset tackling.

Martial udnyttede selv det efterfølgende straffespark og var kort efter manden bag oplægget til sit holds femte og sidste scoring.

Hans aflevering fandt Rashford, der sikkert sparkede den i nettet til en overraskende stor sejr.