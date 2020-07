United sikrer Champions League-plads foran Schmeichel og co.

Resultatet betyder samtidig, at Leicester, der har den danske landsholdsmålmand Kasper Schmeichel mellem stængerne, ender som nummer fem og må tage til takke med kvalifikation til Europa League.

Chelsea vandt søndag hjemme 2-0 over Wolverhampton på mål af Mason Mount og Olivier Giroud. Klubben ender dermed som nummer fire og er sammen med United, Manchester City og Liverpool klar til Champions League.

City og Liverpool vandt søndag over henholdsvis Norwich og Newcastle.

Sjettepladsen, der giver plads i Europa League-kvalifikationen, går til Tottenham, der spillede 1-1 med Crystal Palace. Skulle Chelsea vinde FA Cup-finalen mod Arsenal, er Tottenham direkte kvalificeret til Europa League, mens Wolves på syvendepladsen også får mulighed for at kvalificere sig.

I søndagens kamp på King Power Stadium startede United med sin formstærke fronttrio Marcus Rashford, Anthony Martial og Mason Greenwood.

Umiddelbart bagved lå den portugisiske playmaker Bruno Fernandes, og Paul Pogba og Nemanja Matic var valgt på den centrale midtbane.

Hos Leicester var holdet fortsat præget af en del fravær især i forsvaret.

Med stamspillere som Ricardo Pereira og Caglar Söyüncü ude med henholdsvis skade og karantæne var det i stedet op til blandt andre det 36-årige klubikon Wes Morgan at holde gæsterne fra fadet.

Gæsterne var bedst i kampens indledende minutter, men det tog ikke lang tid, før Leicester kom bedre med og fik presset United tilbage på banen.

Efter cirka 25 minutters spil lignede det et kort øjeblik, at United-målmand David De Gea igen ville få en uheldig hovedrolle.

Spanieren, der har lavet flere store fejl i løbet af sæsonen, fik ikke ordentligt fat i en svag afslutning fra Iheanacho, og på riposten var Jamie Vardy tæt på at kunne prikke den ind. Leicester-topscoreren blev dog korrekt dømt offside.

Holdene gik til pause ved stillingen 0-0.

Efter pausen bølgede spillet frem og tilbage, og det blev mere og mere tydeligt, at United havde størst interesse i et uafgjort resultat.

Det var dog også gæsterne, der efter 70 minutters spil kom på tavlen.

Wes Morgan og den tidligere United-forsvarer Jonny Evans fik i fællesskab begået straffespark mod Anthony Martial.

Det stod Bruno Fernandes for at eksekvere. Portugiseren lavede i vanlig stil et lille hop lige inden afslutningen, og da Schmeichel kastede sig til venstre for sig selv, sendte Fernandes sikkert bolden i mål i den modsatte side.

I overtiden blev Leicester reduceret til ti mand, da Jonny Evans fik rødt kort for en hård tackling på Scott McTominay.

Få minutter senere var det Schmeichel, der dummede sig. Han forærede bolden til Jesse Lingard, der lukkede og slukkede med en nem scoring til 2-0.