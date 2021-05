United-profil: Succes i Europa League er ikke nok for os

I sidste uge slog det engelske storhold på eget græs AS Roma med 6-2 i den første af to semifinaler, og torsdag aften venter returkampen i Italiens hovedstad.

De gode udsigter til at nå finalen og måske vinde trofæet i den mindste af Europas klubturneringer er dog kun et skridt på vejen mod endnu bedre tider, hvis det står til profilen Bruno Fernandes.

- For os vil det signalere en forbedring, hvis vi vinder Europa League, for i sidste sæson vandt vi intet.

- Så hvis vi tager et trofæ i den her sæson, så er det en forbedring, men det er ikke nok for os, siger Bruno Fernandes.

I sidste uge scorede midtbanespilleren to gange og bidrog desuden med to målgivende afleveringer, da romerne blev sendt hjem fra Manchester med et stort nederlag.

Den 26-årige portugiser er dog selv ret kritisk omkring sin egen indsats.

- Når man spiller for denne klub, så skal dine standarder været høje. Kampen mod Roma var ikke min bedste. Når man ser på tallene, så vil alle sige, at det er det bedste, jeg har lavet, siger Fernandes.

Portugiseren ytrer samtidig et håb om, at Manchester United formår at holde på holdets store profiler såsom Edinson Cavani, der er kommet ind på en lejeaftale, og Paul Pogba.

- Alle ved, at de er meget vigtige for os, og deres kvaliteter er svære at finde andre steder til en god pris.

- Alle ved, at holdet er på vej frem, og det er sket med deres hjælp, så det er vigtigt, at vi holder på vores bedste spillere og forbedrer holdet, siger Fernandes.

I den anden semifinale står Arsenal over for spanske Villarreal, der vandt det første opgør på hjemmebane med 2-1.

Europa League-finalen kan dermed blive et rent engelsk opgør ligesom Champions League-finalen, hvor Manchester City og Chelsea står over for hinanden.

Torsdagens semifinaler i Europa League skydes i gang klokken 21.