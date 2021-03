United og Pogba knækker Milan og Kjær på San Siro

Dermed vandt United 1-0 og gik videre med en samlet 2-1-sejr efter den uafgjorte kamp på Old Trafford, hvor Simon Kjær udlignede i overtiden.

Torsdag aften var der ikke meget at glæde sig over for Kjær og co., da United ikke tillod Milan at få meget plads eller kreere mange chancer.

Pogba kom ind med stor ro og overskud og scorede efter blot fire minutter på banen.

Det var dog et yderst passivt Milan-forsvar, som gav Pogba frit spil i feltet til at udplacere Milan-keeperen Gianluigi Donnarumma.

Efter 65 minutter kom Zlatan Ibrahimovic på banen for Milan, efter at han havde været ude med en skade i den seneste tid.

Men svenskeren, der lige er blevet udtaget til landsholdet, blev ikke sat godt nok op i den sidste halve time, hvor Milan forgæves jagtede en udligning, der kunne sende kampen i forlænget spilletid.

Slavia Prag er også klar til kvartfinalerne efter en sejr på 2-0 ude over Rangers, som blev tildelt to røde kort.

Alexander Bah var med i hele opgøret for tjekkerne, der havde spillet 1-1 i det første opgør mod Rangers i Glasgow.

Ajax gik også sikkert videre efter en sejr på 2-0 ude over schweiziske Young Boys. David Neres og Dusan Tadic scorede for Amsterdam-klubben. Samlet vandt hollænderne de to opgør med cifrene 5-0.

Næsten lige så overbevisende avancerede Villarreal, som vandt 2-0 hjemme over Dynamo Kiev. Gerard Moreno scorede begge mål for spanierne.

Ukrainerne, der ikke havde danske Mikkel Duelund med i truppen, tabte samlet med 0-4.

Der er lodtrækning til kvartfinalerne fredag.