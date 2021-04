United nedlægger Tottenham i underholdende storkamp

Begge hold kom til mange store målchancer, men United udnyttede dem bedst og endte med en sejr på 3-1 efter at have været bagud ved pausen.

Ole Gunnar Solskjær og co. trak dermed fra i kampen om andenpladsen i den engelske liga. United har nu syv point ned til Leicester på tredjepladsen, der tidligere søndag tabte til West Ham.

Manchester City på førstepladsen er stukket af fra de øvrige tophold og har en føring på 11 point til United.

Tottenham ligger nummer syv med 49 point og er i fare for at blive hægtet af i kampen om billetter til europæisk fodbold i næste sæson.

Der kom for alvor gang i tingene efter lidt over en halv times spil i søndagens storkamp.

Edinson Cavani prikkede bolden i mål, men United-angriberens scoring blev kaldt tilbage. Efter et VAR-tjek bestemte dommeren, at Scott McTominay i opspillet begik frispark ved at ramme Son Heung-min i ansigtet med sin hånd.

Cavanis scoring var da også blevet hjulpet på vej af, at Tottenham-spillerne nærmest var stoppet med at spille, fordi de appellerede for et frispark.

I stedet slog Tottenham lidt efter til i den anden ende. Harry Kane prikkede bolden videre til Lucas Moura i feltet. Brasilianeren sendte den på tværs til Son Heung-min, som sikkert scorede til 1-0.

United svarede igen kort inde i anden halvleg. Cavani modtog en stikning i feltet og var en-mod-en med Hugo Lloris i målet.

Franskmanden parerede Cavanis slatne skud, men bolden røg ud til Fred, der skovlede udligningen i mål.

Det blev startskuddet til en underholdende slutfase med masser af chancer i begge ender.

Skarpest var United dog. Cavani fik endelig lavet et mål, der gjaldt, da han liggende vandret i luften headede et indlæg i kassen med cirka et kvarter tilbage.

Tottenham jagtede udligningen, men løb tør for idéer. I stedet lukkede Mason Greenwood kampen med et mål dybt inde i tillægstiden.

West Ham så ud til at være på vej mod en sikker sejr mod Leicester i søndagens opgør, da London-holdet kom foran 3-0 kort inde i anden halvleg.

Men to reduceringer af Kelechi Iheanacho - hvoraf den sidste kom kort inde i tillægstiden - førte til en spændende afslutning.

Leicester sendte alt frem i de sidste minutter, inklusive Kasper Schmeichel, men West Ham holdt stand og vandt 3-2.

Resultatet efterlader Leicester og West Ham med 56 og 55 point på henholdsvis tredje- og fjerdepladsen.