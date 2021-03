United-koryfæers klub vinder engelsk pokaltitel

Ryan Giggs, Nicky Butt, Paul Scholes, David Beckham samt Gary og Phil Neville kunne lørdag igen juble over at have vundet et trofæ sammen.

Her tog den engelske fodboldklub Salford, som de seks tidligere Manchester United-spillere hver især ejer ti procent af, nemlig sejren i finalen i EFL Trophy, en pokalturnering for holdene i Englands tredje og fjerde bedste række.