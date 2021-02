United holder tynd snor i City med pligtsejr hjemme

Søndag sikrede Ole Gunnar Solskjær og co. sig en sejr på 3-1 hjemme over Newcastle. Dermed er status som før weekenden. City er ti point foran både Manchester United og Leicester.

Mens Manchester City ser ud til at være stukket af i toppen af Premier League, kæmper lokalrivalerne Manchester United for ikke at tabe City helt af syne.

Marcus Rashford sendte hjemmeholdet i front et kvarter før pausen efter at have drevet gæk med Newcastles svenske højreback, Emil Krafth.

Først satte Rashford svenskeren af med en tunnel på kanten, inden Krafth nåede tilbage for at dække op i feltet. Her tog Rashford et træk til siden og afsluttede under backen nede i det nærmeste målhjørne.

Bolden var på Manchester United-fødder i tre fjerdedele af første halvleg, men bortset fra scoringen var det ikke, fordi hjemmeholdet skabte det helt vilde.

Newcastle var lige så farlig i modsatte ende trods begrænset boldbesiddelse.

En af chancerne faldt til Allan Saint-Maximin, da Harry Maguire ikke fik headet et indlæg langt nok væk. Trods et lidt urent træf på bolden fik han halvflugtet den op i nettaget til 1-1.

Ole Gunnar Solskjærs mandskab lignede ikke nødvendigvis et hold med stort overskud eller selvtillid.

Det duftede lige så meget af point til gæsterne som en hjemmesejr, men efter knap en times spil havnede bolden en smule tilfældigt hos Daniel James i feltet.

I fri position sendte han bolden inden om Karl Darlow i gæsternes mål.

Den genskabte føring skabte ro på Manchester-holdet. Kort efter førte fikse kombinationer til en stor chance til Anthony Martial, som dog måtte se sit skud reddet.

Newcastle formåede aldrig at genvinde den defensive kontrol, og det lignede et spørgsmål om tid, før det eller de sidste søm blev slået i kisten.

Bruno Fernandes førte hammeren gelinde på et straffespark et kvarter før tid, da han lukkede opgøret med målet til 3-1.