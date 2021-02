United gennembanker Southampton 9-0 efter lynudvisning

Et rødt kort til Southamptons Alexandre Jankewitz efter bare halvandet minut banede vejen for en nem og ydmygende United-sejr på 9-0 på Old Trafford.

Det var en tangering af Uniteds største sejr i Premier League og den største sejr i ligaen i det hele taget.

Southampton, der var uden skadede Jannik Vestergaard, sluttede endda med ni mand på banen, efter at Jan Bednarek blev udvist med få minutter igen, mens United blot øgede og øgede.

Med de tre point kommer United tilbage på vindersporet i den bedste engelske fodboldrække.

Ole Gunnar Solskjærs tropper har 44 point - samme antal som Manchester City. Lokalrivalerne ligger dog på førstepladsen i kraft af en bedre målscore og har i øvrigt to kampe i hånden i forhold til United.

Det ændrer dog ikke ved, at United-spillerne havde en festlig aften på hjemmebane, og det kunne de delvist takke schweiziske Jankewitz for.

Den 19-årige midtbanespiller startede for første gang inde i en Premier League-kamp og var tydeligvis overtændt.

Efter 1 minut og 16 sekunder kom han voldsomt ind i en duel med Uniteds Scott McTominay, som blev tacklet i knæhøjde.

Alexandre Jankewitz blev sendt i bad, mens McTominay noget heldigt slap fra tacklingen med overfladiske skrammer.

Southampton holdt stand i et kvarters tid, og så begyndte bombardementet ellers.

Højrebacken Aaron Wan-Bissaka kom flyvende bagest i feltet og sparkede et indlæg fra Luke Shaw i nettet til 1-0.

En inderside fra Mason Greenwood fordoblede føringen, mens et selvmål af Jan Bednarek sendte United foran med tre mål.

Inden pausen var Edinson Cavani også kommet på tavlen med en hovedstødsscoring, og United var foran 4-0.

Southampton troede kortvarigt, at Che Adams havde reduceret fra en spids vinkel i anden halvleg, men målet blev annulleret for offside.

I stedet hamrede værterne yderligere fem søm i kisten.

Anthony Martial og McTominay bragte United foran med tenniscifre, før en lang VAR-pause resulterede i et rødt kort til Bednarek og en straffesparksscoring af Bruno Fernandes to minutter før tid.

Martial scorede til 8-0 fra tæt hold, før indskiftede Daniel James satte punktum for den totale ydmygelse, da det mest af alt lignede, at Southampton var på vej ud i bussen.

Det er kun lidt mere end et år siden, at Southampton senest tabte 0-9 til Leicester, og holdet står dermed noteret for to af de tre største nederlag i ligaens historie.