Fans af Manchester United har stormet Old Trafford før klubbens kamp mod Liverpool.

United-fans invaderer banen i protest mod klubejer

Hundredvis Manchester United-tilhængere har indtaget Old Trafford før søndagens hjemmekamp mod Liverpool.

Det beretter Sky Sports og flere engelske medier.

Billeder og videoer fra Uniteds hjemmebane viser, at hundredvis af fans har indtaget græstæppet for at protestere mod klubejeren, den amerikanske Glazer-familie.

Den tidligere Liverpool-spiller Stan Collymore har på Twitter lagt en video op fra Old Trafford, hvor der bliver affyret røgbomber af i den ene ende af banen. Samtidig hænger en ung fan på overliggeren og kravler rundt i nettet.

Collymore skriver desuden, at Liverpool-truppen bliver holdt tilbage på spillerhotellet.

Utilfredsheden med Glazer-familien har været stor blandt Uniteds fans, efter at den engelske klub sammen med 11 andre storklubber - blandt andre Liverpool - for nylig var med til at stifte en europæisk udbryderliga med navnet Super League.

Klubberne blev kaldt grådige, og efter et par dage valgte de seks deltagende Premier League-klubber at trække sig fra det storstilede projekt.

Efterfølgende undskyldte Joel Glazer i et åbent brev Uniteds deltagelse i Super League, men undskyldningen har ikke formildet alle fans.

I sidste uge var der også protester uden for stadion og senere på klubbens træningsanlæg.

Søndag startede protesterne uden for det hotel, hvor United-truppen er indkvarteret før mødet med Liverpool, og senere valgte flere tilhængere vise deres utilfredshed inde på Old Trafford.

United og Liverpool mødes klokken 17.30. Skulle United tabe kampen, så er Manchester City engelsk mester.