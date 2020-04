Ed Woodward forudser, at mange klubber vil tage den med ro, når der igen åbnes for spillerhandler.

United-chef varsler afdæmpet transfersommer

Fodboldfans skal ikke gøre sig store forhåbninger om spektakulære spillerhandler i sommerens transfervindue.

Det siger Manchester Uniteds næstformand og direktør, Ed Woodward, der forudser, at fodboldindustrien kommer til at se anderledes ud som konsekvens af coronakrisen.

- Ingen bør gøre sig andre illusioner, end at coronapandemien vil give store udfordringer for alle i fodbolden, og det kan være, at det ikke bliver "business as usual" for nogen, inklusive os selv, på transfermarkedet til sommer, siger Woodward ifølge The Guardian.

Den engelske Premier League har lige som de fleste andre fodboldligaer i verden ligget stille i mere end en måned. Det er uklart, hvornår det igen er muligt at sende spillerne på banen.

Situationen påvirker i høj grad klubberne, der kan se frem til en stor økonomisk lussing, når regnskabet skal gøres op.

Ifølge United-chefen er det i øjeblikket vanskeligt at få et overblik over markedet og det store økonomiske billede i fodboldbranchen.

- På den baggrund kan jeg ikke lade være med at tænke, at spekulationerne om handler for flere hundrede millioner pund i denne sommer ignorerer de realiteter, som sporten står over for, siger Woodward.

Ifølge The Times arbejder Premier League med en plan om at genoptage turneringen 8. juni. Men det bliver i givet fald uden tilskuere på tribunerne.

Sammenlagt mangler klubberne at spille i alt 92 kampe i denne sæson.