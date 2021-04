United bruger semifinaleskuffelser som motivation

Lokalrivalerne fra Manchester City har to gange stået i vejen i Liga Cup-semifinaler, mens Chelsea og Sevilla har sendt United ud af henholdsvis FA Cup og Europa League før finalen.

Fire tabte semifinaler, nul trofæer. Det er status for Manchester United i tiden under manager Ole Gunnar Solskjær.

Stimen kan blive brudt i semifinaleduellen i Europa League mod italienske AS Roma, som begynder torsdag aften med første opgør på Old Trafford.

United bruger historikken som motivation, fortæller venstre back Luke Shaw.

- Vi har misset nogle finaler, og jeg tror, at vi i den her sæson - med den måde, vi har spillet på - har selvtilliden i orden, og vi tror på, at vi kan nå til finalen, siger han ifølge Reuters.

- Vi har oplevet mange skuffelser, og den følelse, vi har haft efterfølgende, tror jeg, at vi kan bruge som motivation her.

Det er syvende gang, at Manchester United og Roma mødes i en europæisk turnering. United har kun tabt til italienerne én gang.

Faktisk har Roma ikke vundet en udekamp mod et engelsk hold siden februar 2001, hvor romerne slog Liverpool i Uefa Cup.

Solskjær røg i unåde hos Romas fans, da han efter kvartfinalesejren over Granada sagde, at han ikke havde set meget til Roma.

Kommentaren fik fansene til at hænge et banner op ved træningsanlægget med Solskjærs ansigt og teksten "Jeg kender dem ikke, og jeg har ikke set dem spille".

- Det var lige efter kampen, siger Solskjær ifølge BBC op til torsdagens opgør.

- Efter alle de kampe, vi havde spillet, var jeg bare lettet over, at vi var gået videre.

- Selvfølgelig har jeg set dem spille, men jeg havde ikke set eller analyseret dem nok til at give en respektfuld analyse, forklarer nordmanden.

Kampen mellem Manchester United og Roma spilles klokken 21. Villarreal og Arsenal mødes i den anden semifinale.