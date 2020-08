United-anfører er fundet skyldig i groft overfald

Den engelske landsholdsspiller og Manchester United-anfører Harry Maguire er fundet skyldig i samtlige sigtelser mod ham ved en domstol på den græske ø Syros tirsdag.

Det skriver Sky News.

Den 27-årige Maguire blev fundet skyldig i groft overfald, at have modsat sig anholdelse og forsøg på bestikkelse under en ferie på den græske ø Mykonos.