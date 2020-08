Harry Maguire ses her forlade et indledende retsmøde i lørdags.

United-anfører appellerer dom i sag om groft overfald

Det sidste punktum i sagen om Harry Maguires udskejelser på den græske ferieø Mykonos er ikke sat endnu.

Onsdag meddeler Manchester United ifølge Sky Sports og nyhedsbureauet AFP, at Maguire har appelleret sagen, hvor han tirsdag blev idømt en dom på 21 måneder og 10 dages betinget fængsel.

Den 27-årige Maguire blev fundet skyldig i groft overfald, at have modsat sig anholdelse og forsøg på bestikkelse. Maguire har dog hele tiden erklæret sig uskyldig, og nu fortsætter hans jagt på frifindelse.

- Denne morgen er der blevet indbragt en appel af Harrys advokater.

- I overensstemmelse med juridiske proces i Grækenland, annulleres den første retsafgørelse, når der indgives en appel.

- Dette betyder, at Harrys straffeattest igen er ren, og han formodes at være uskyldig, indtil han er bevist skyldig, lyder det blandt andet fra Manchester United.

Det var under en ferie i sidste uge, at forsvarsspilleren blev anholdt sammen med sin bror og ven på den græske ø.

Maguire blev anholdt efter et slagsmål mellem to grupper af turister.

Ifølge politiet blev fire politibetjente ramt af slag i forbindelse med slagsmålet. Lørdag nægtede han sig skyldig i alle anklager ved et indledende retsmøde, hvorefter han blev løsladt.

Retssagen fandt sted tirsdag på Syros, som er administrativt centrum for gruppen af øer, som Mykonos hører under. Her var Maguire ikke selv til stede.

Maguire blev tirsdag udtaget til Englands landshold, der 8. september skal møde Danmark i København, men tirsdag aften, efter dommen var afsagt, blev han trukket ud af truppen.