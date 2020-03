Ferrari-motorerne var i 2019 under mistanke for ikke at overholde reglerne. (Arkivfoto)

Union kunne ikke bevise snyd og indgik forlig med Ferrari

Den Internationale Motorsportsunion (FIA) havde i 2019 mistanke til, at motorerne i Formel 1-holdet Ferraris biler ikke overholdt reglerne, men unionen indledte ikke en sag. Blandt andet fordi bevisbyrden ikke kunne løftes.

Det skriver FIA på sin hjemmeside.

Udtalelsen kommer, efter at syv af de ti Formel 1-hold onsdag protesterede over FIA's håndtering af sagen.

Klagen gik på, at resultatet af undersøgelsen af Ferrari ikke var kommet frem i offentlighedens lys. Holdene er ligeledes utilfredse med, at det endte med et forlig mellem FIA og Ferrari, hvis rammer også er hemmeligholdt.

Torsdag forklarer FIA så, at unionen i 2019 undersøgte Ferrari og "ikke var helt tilfreds", men at man besluttede ikke at gå videre med det.

Årsagen til det er ifølge FIA, at det ikke nødvendigvis ville ende med en endegyldig konklusion på grund af emnets kompleksitet og problemerne med at skaffe beviser på et regelbrud.

For ikke at trække processen i langdrag endte det dermed med et forlig mellem de to parter, forklarer FIA.

De eneste tre hold, der ikke er underskrivere på klagen, er Ferrari selv samt Haas og Alfa Romeo. De to sidstnævnte benytter Ferrari-motorer i deres biler.