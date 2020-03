Union Berlin-spillerne må undvære tilhængernes opbakning på Stadion an der Alte Försterei på lørdag.

Union Berlin må alligevel lukke dørene til Bayern-besøg

Bundesligaklubben Union Berlin får alligevel ikke lov til at lukke publikum ind til kampen mod Bayern München på lørdag.

Onsdag morgen har sundhedsmyndighederne i Berlin-bydelen Treptow-Köpenick, som Union Berlin tilhører, beordret portene til Stadion an der Alte Försterei lukket.

Det sker af frygt for spredning af coronavirus.

Union Berlin meddelte ellers tirsdag, at man efter en omfattende risikovurdering havde besluttet at tillade publikum til kampen mod Tysklands mest succesrige klub lørdag aften.

- Jeg kan ikke se nogen grund til, at kampen skulle foregå uden tilskuere, sagde Union-præsident Dirk Zingler tirsdag morgen.

Udmeldingen vakte en del postyr, fordi Tysklands sundhedsminister, Jens Spahn, søndag anbefalede at aflyse arrangementer med mere end 1000 tilskuere.

Den anbefaling valgte Union Berlin imidlertid at se stort på. Men nu har de lokale myndigheder altså givet kontraordre.

Også RB Leipzig har valgt at lukke dørene til lørdagens møde med Freiburg. Den melding kommer, et halvt døgn efter at Leipzig spillede Champions League-kamp med 42.146 tilskuere på Red Bull Arena.

Dermed står det klart, at samtlige kampe i 26. spillerunde i den bedste tyske række bliver afviklet som såkaldte "spøgelseskampe" - altså uden tilskuere på tribunerne.

Allerede onsdag aften mødes Mönchengladbach og Köln i en udsat kamp. Også her er publikum forment adgang.