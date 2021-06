Unik boksetrio er tæt på OL før planlagt

Med andre ord er det ikke hverdagskost, at danske amatørboksere kvalificerer sig til de olympiske lege. Men en sjældent talentfuld trio kan i løbet af den næste lille uges tid booke en plads i Danmarks OL-delegation i Tokyo.

I 2012 var Dennis Ceylan med til OL i London. Før det var Hasan Al og Brian Johansen de seneste danske boksere ved et OL. Det var i 1996.

Tvillingerne Nikolai (letvægt) og Sebastian Terteryan (weltervægt) på 19 år samt 21-årige Morten Givskov (supersværvægt) er med i Paris fra fredag, hvor den afbrudte OL-kvalifikation fra London i marts 2020 bliver genoptaget.

- Det er sjældent, vi har nogen, som er så unge, og som allerede kan gå op og konkurrere på det her niveau, siger Thomas Kyø, elitechef og head of coaching hos Danmarks Bokse-Union (Dabu).

Det er alt eller intet, når de tre boksere kommer til Paris. For Nikolai Terteryan er "alt" en smule tættere på end for de to landsmænd. Han skal vinde sin første kamp, og så er han klar til OL.

For hans bror og Morten Givskov skal der vindes en kamp mere end den første. Til gengæld får de to muligheder for at hente den anden sejr.

En sejr i kamp ét i Paris giver en plads i kvartfinalerne. Da der er seks OL-pladser på spil i de to vægtklasser, betyder en tabt kvartfinale ikke farvel til OL. De fire tabere får en kamp mere mod en af de andre om de to sidste pladser.

Skulle det lykkes én eller flere af de tre unge boksere at komme til OL i Tokyo, vil det være forud for den målsætning, Dabu har sat for dem.

- De er 19 og 21 år, og det er ungt, i forhold til dem vi skal ud og møde, siger Thomas Kyø.

- Det er faktisk først i 2024, vi satser på at toppe med dem, men at vi er så tæt på OL med dem allerede nu, siger noget om, hvad det er for nogle talenter vi har lige nu. Det vil være vanvittigt, hvis vi kan kvalificere dem allerede i år.

Selv om den slagstærke trio er forud for tidsplanen, så er OL-drømmen allerede nu så tæt på, at blikket er stift rettet mod at realisere den omgående.

- Nu har vi jo haft halvandet år ude (siden afbrydelsen i London 2022, red.), så det er ekstra nervepirrende. Der er virkelig noget nervøsitet, fordi jeg ved, det er nu, det gælder, siger Morten Givskov.

- Det vil betyde alt. Det vil være en drengedrøm, som går i opfyldelse. Siden vi startede med at bokse, har vi alle drømt om at komme til OL. Det er det største nogensinde. Det vil være fuldstændig vanvittigt.

I 1992 havde Danmark fire boksere med til OL i Barcelona. Men derudover har Danmark ikke haft tre boksere eller mere med ved OL siden 1956.

Så skulle det lykkes alle tre at komme til Tokyo, vil det være en enestående bedrift ifølge Thomas Kyø. Især set i lyset af, at boksning modsat mange andre sportsgrene er stort på alle kontinenter.

- Der er 200 lande, som virkelig går op i boksning, og hvor mange satser helt vildt på det. Vi er oppe imod overmagten, når vi kigger på toppen. Vi skal være kloge og heldige for at konkurrere med dem, siger han.

Den unge trios kamp for OL-pladser løber af stablen 4.-8. juni i Paris.