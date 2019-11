Ungt United-hold får klø af bundhold i Europa League

Det unge United-hold talte tre debutanter og syv teenagere, og de kunne ikke holde stand mod gruppens bundhold, som vandt 2-1.

United var allerede inden kampen sikker på avancement fra gruppespillet og ligger stadig nummer et i gruppe L med ti point. Det kan dog ændre sig senere torsdag, når AZ Alkmaar møder FK Partizan i gruppens anden kamp.

Astana har allerede udspillet sin rolle i turneringen, og de tre point mod United er holdets første i Europa League i denne sæson.

Trods kampens mindre vigtige betydning havde spillerne på begge hold stadig tænkt sig at give de fremmødte tilskuere noget godt fodbold at se på.

Efter ti minutter gav det pote for United. Jesse Lingard lagde bolden til rette for sig selv et par meter uden for feltet og hamrede et skud af sted, som Nenad Eric i Astana-målet ikke kunne gøre noget ved.

Anden halvleg var små ti minutter gammel, da Uniteds Tahith Chong fik en stor mulighed. Men helt fri sendte hollænderen bolden over målet

I stedet var det Astana, der på kort tid fik vendt 0-1 til 2-1.

Minuttet efter Chongs store afbrænder fik Astanas Dmitri Shomko til gengæld sendt et fint skud mod mål.

Bolden endte med at stryge ind bag United-keeperen Lee Grant.

Godt fem minutter senere brød jublen atter ud blandt hjemmeholdets tilhængere.

United-debutanten Di'Shon Bernard fik sendt bolden i mål. Desværre for den 19-årige forsvarsspiller var det i eget net, da han forsøgte at forhindre et indlæg.

De unge United-spillernes manglende rutine gjorde det svært for englænderne at finde rytmen, og dermed kunne Astana til sidst juble over sin første sejr i Europa League i denne sæson.