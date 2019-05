Unge nye badmintontalenter får chancen ved VM

I damedouble er der blevet plads til VM-debutanterne Amalie Magelund og Freja Ravn på blot 18 og 19 år.

Og 24-årige Rikke Søby Hansen og 23-årige Mathias Bay-Smidt udgør en af de danske mixeddoubler.

- De tre doubler ser vi et stort potentiale i, men det er klart, at de primært er med til dette verdensmesterskab for at lære og få værdifuld mesterskabserfaring - ikke for at kæmpe med om medaljer, siger landstræner Kenneth Jonassen i en pressemeddelelse.

Han uddyber, hvilke fordele træningen op mod VM kan give.

- VM-forberedelsen er altid garant for at flytte spillerne i en positiv retning af deres udvikling.

- Spillerne bliver udfordret fysisk og psykisk, og de får en forståelse af, hvilken belastning man skal igennem på og uden for banen for at toppe til et mesterskab.

- Det kan godt være, at de ikke får mange kampe til VM, for her møder de verdensklassespillere, der er i deres livs form, men det er en rigtig god mulighed for at måle sit eget talent mod verdenstoppen, siger landstræneren.

Flere andre unge spillere er også udtaget til VM, men de har alle en del rutine. Det drejer sig om Viktor Axelsen, Anders Antonsen, Line Kjærsfeldt og Mia Blichfeldt.

Målsætningen ved VM er sat i samarbejde med Team Danmark og lyder på, at danskerne skal hente to medaljer. Et acceptabelt resultat vil dog være en enkelt medalje og to placeringer i top-8.

- Selv om vi har mange unge spillere med til VM, tror vi på, at vi kan spille med om medaljerne. Det er et hold af spillere, der til trods for deres unge alder har rutine, og spillere som skal over at lære.

- Generelt synes vi, at det er fremtidens slagkraftige hold med masser af potentiale, siger Kenneth Jonassen.

De danske spillere, som er udtaget til VM, er:

Herresingle: Viktor Axelsen, Jan Ø. Jørgensen, Anders Antonsen.

Damesingle: Line Kjærsfeldt, Mia Blichfeldt.

Herredouble: Anders Skaarup/Kim Astrup, Frederik Søgaard/David Daugaard.

Damedouble: Sara Thygesen/Maiken Fruergaard, Amalie Magelund/Freja Ravn.

Mixeddouble: Sara Thygesen/Niclas Nøhr, Rikke Søby Hansen/Mathias Bay-Smidt.

VM i Basel spilles fra 19.-25. august.

Inden da går turen allerede på onsdag til Kina og Sudirman Cup for det danske badmintonlandshold.