Ungarsk VM-svømmer nægter sig skyldig i sexchikane

Derfor står han fuldt ud til rådighed for politiet i sagen, siger Kenderesi i en erklæring ifølge AFP.

Den ungarske VM-svømmer Tamás Kenderesi nægter sig skyldig i at have begået sexchikane mod en 18-årig kvinde på en natklub i den sydkoreanske by Gwangju.

- Efter jeg kom tilbage fra toilettet, var jeg på vej ud på dansegulvet, og jeg rørte ryggen på en sydkoreansk kvinde, der arbejdede som danser på klubben. Jeg stoppede ikke engang op, jeg tog bare et sølle - måske uopmærksomt - skridt ind i hende, og det gjorde hende så rasende, at hun anklagede mig for sexchikane.

- Jeg forstod situationens alvor, og jeg har absolut været samarbejdsvillig i hele processen. Jeg fortryder, hvad der er sket, og jeg beder den sydkoreanske kvinde om tilgivelse. Men jeg vil benægte enhver påstand om, at jeg skulle have foretaget nogen form for sexchikane, siger Kenderesi.

Han besøgte natklubben i Gwangju natten til søndag efter at have overstået sine konkurrencer ved langbane-VM. Han blev anholdt og afhørt af politiet, inden han fik lov til at returnere til det område, hvor alle svømmerne boede i forbindelse med VM.

Der findes angiveligt overvågningsbilleder af episoden. Den 22-årige ungarer har ikke selv set billederne, men han er sikker på, at de vil være til hans hjælp.

- Jeg tror stærkt på, at min forklaring vil blive understøttet af videomaterialet. Men jeg forstår også, at der er andre moralske normer her, siger han.

Tamás Kenderesi har foreløbig fået et udrejseforbud, der gælder i ti dage.

Ved VM blev han sidst i finalen i 200 meter butterfly. På netop den distance vandt Kenderesi bronze ved OL i Rio for tre år siden.