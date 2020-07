Ungarn truer Formel 1-kørere med fængsel for regelbrud

Formel 1-kørere og andre ansatte på holdene risikerer at komme i spjældet, hvis de ikke overholder de skrappe retningslinjer ved Ungarns Grand Prix i næste weekend.

Forud for søndagens grandprix i Østrig har de ungarske myndigheder meddelt de ti hold, at især personer fra Storbritannien og andre lande uden for EU vil være under skærpet opsyn.