Ung spanier slår erfaren hviderusser i finalen i Indian Wells

Med sejren bliver Badosa den første spanske kvinde til at vinde turneringen i den californiske ørken. Men det holdt hårdt.

Victoria Azarenka, der to gange tidligere har vundet Indian Wells, var kun to bolde fra at snuppe titlen for tredje gang.

Men i egen serv begyndte hun at fejle, og det udnyttede Badosa til at vinde tredje sæt i en tiebreak efter godt tre timers spil.

Begge spillere måtte arbejde hårdt for at vinde deres egne servepartier i starten af kampen.

Første sæt blev afgjort i en tiebreak. Badosa bragte sig foran 4-0, men Azarenka kæmpede sig tilbage, før den spanske spiller sikrede sig sættet på sin første mulighed efter en af kampens længste dueller, hvor bolden røg frem og tilbage 28 gange.

Den 32-årige Azarenka åbnede andet sæt ved at bryde Badosas serv og efter at have holdt sin egen serv, brød hun endnu engang og banede vej for sætsejren på 6-2.

I tredje sæt lykkedes det Badosa at bryde tidligt, men Azarenka kom tilbage og kunne serve sejren i hus. Men foran 6-5 og 30-0 i egen serv lavede hun fire uprovokerede fejl, og tabte derefter tiebreaken.

Sejren indbringer så mange point, at Badosa vil forbedre sin placering på verdensranglisten til nummer 13 fra nu 21, når listen bliver opdateret mandag. Det er hendes hidtil højeste rangering.