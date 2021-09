Ung målmandssatsning lyser op i tung brøndbystart

Fynboen, der kom til Brøndbys ungdomsafdeling fra Næsby for fem år siden, har på overbevisende vis overtaget målet efter erfarne Marvin Schwäbe, der efter guldsæsonen tog til tyske FC Köln.

Før juli var pokalsejren over Ledøje-Smørum sidste år ellers hans eneste optræden for Brøndbys førstehold.

- Jeg forstår godt, hvis fansene var nervøse for, at der kom en helt ny målmand ind. Men jeg har aldrig tvivlet på mine egne evner, og jeg har altid vidst, hvad jeg kan, siger han.

Hermansen har lukket 18 mål ind i 13 kampe i Superligaen og Europa i indeværende sæson.

Han er en del af et brøndbyhold, som har været på slingrekurs efter guldtriumfen og ligger på ottendepladsen i landets bedste fodboldrække.

Det er da heller ikke alt, der er gået problemfrit for Brøndbys unge målmand.

Hjemmekampen mod Salzburg på den store europæiske scene var nok hans dårligste i brøndbytrøjen.

Her gjorde han sig uheldigt bemærket med nogle graverende fejl, hvoraf den ene blev straffet prompte med en østrigsk scoring.

- Man skal igennem det på et eller andet tidspunkt. Når man står herefter, kan man godt sige, at det er fint at have prøvet og været igennem. Når det sker på et andet tidspunkt, kender man følelsen og ved, hvordan man skal bearbejde det, siger Hermansen.

Torsdag venter en ny kamp for Hermansen og Brøndby, når holdet gæster Lyon i Europa League. Udsigten til kampen mod det franske storhold skræmmer heller ikke Mads Hermansen.

- Vi glæder os alle sammen helt vildt meget til en stor opgave og en fed kamp at spille. Vi tror på os selv og på, at vi godt kan skabe et resultat dernede, siger han.

Brøndbys kamp mod Lyon fløjtes i gang klokken 18.45.