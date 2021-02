Ung englænder redder Arsenal fra nederlag til Benfica

De to mandskaber holdt længe hinanden i skak, men en benficascoring kort inde i anden halvleg satte lidt fut i løjerne.

19-årige Bukayo Saka udlignede lynhurtigt, og derefter havde begge hold et par fine muligheder for at snuppe sejren.

Det lykkedes dog ikke for nogen af dem, og derfor har både Benfica og Arsenal fortsat alle muligheder for at snuppe en billet til ottendedelsfinalen. Det hele afgøres i returopgøret 25. februar.

Arsenal satte sig på kampen fra begyndelsen, mens Benfica stillede mange folk langt tilbage på banen. Ikke desto mindre kom Arsenal frem til en kæmpe chance efter små 20 minutter.

Pierre-Emerick Aubameyang fik bolden i helt fri position foran mål, men angriberen formåede på besynderlig vis at sende bolden forbi.

Foruden en fin mulighed til den unge arsenalspiller Emile Smith Rowe var første halvleg derefter ikke nogen sindsoprivende affære. Anden halvleg blev derimod ganske underholdende.

Efter 55 minutter havde samme Emile Smith Rowe nemlig arm på bolden i eget felt, og det betød, at Benfica fik muligheden på straffespark. Det omsatte Pizzi, som i dagens anledning bar anførerbindet, til scoring.

Og det var, som om det vækkede Arsenal. Bare to minutter derefter kombinerede englænderne flot i Benficas felt, og til sidst sparkede Bukayo Saka bolden i nettet fra en fri position tæt på mål.

Pludselig var opgøret markant mere livligt, og både benficaspillerne Rafa Silva og Everton samt Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang havde nærgående forsøg, men flere scoringer blev det ikke til.