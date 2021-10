Ung doublespecialist har indstillet sigtet på OL-medalje

Badmintonspilleren Alexandra Bøje er en af debutanterne, som formentlig kan se frem til at spille en del under det forestående Uber Cup, VM for kvindelandshold.

Sammen med makkeren Mathias Christiansen, som hun også danner par med privat, var hun i sommer med ved OL i Tokyo.

Det var en stor oplevelse for Højbjerg-spilleren, som fik en lille bid af, hvad hun nu drømmer endnu mere om.

- OL har givet mig mere blod på tanden. Jeg er på ingen måde tilfreds, bare fordi jeg har deltaget ved OL nu, forklarer hun.

- Jeg vil til flere olympiske lege, og jeg vil være med for at vinde medalje. Det er det næste mål for mig nu. Jeg skal ikke bare være med for at være med.

At hun mener det alvorligt med karrieren, understreges blandt andet af, at hun allerede som 15-årig flyttede hjemmefra for at kunne forfølge drømmen om at blive badmintonspiller.

Pendlertilværelsen mellem bopælen i Horsens og klubben i Aarhus besværliggjorde drømmen. Derfor flyttede hun sammen med sin søster i Aarhus.

Nu hedder bopælen København og daglig træning på elitecentret i Brøndby.

På verdensranglisten er Bøje og Christiansen oppe som nummer 18, men ifølge førstnævnte er der endnu mere potentiale i parret.

- Jeg tror helt sikkert på, at Mathias og jeg kan blive et top-5-par i verden - hvis ikke højere. Det er vores målsætning lige nu, siger hun.

Hun udelukker slet ikke også at satse endnu mere på damedouble, hvis hun får muligheden. Men især her stilles der endnu større krav til fysikken, hvis de asiatiske toppar skal kunne udfordres.

Det lykkedes for den nu pensionerede duo Christinna Pedersen og Kamilla Rytter Juhl. Det har vist noget af vejen, mener Alexandra Bøje.

- Vi skal specielt i servesituationerne være klogere og kunne nogle flere ting end dem (asiaterne, red.) på det punkt, mener Bøje.

- Det var også det, Kamilla og Christinna var sindssygt gode til. Det var derfor, de også slog alle de gode par. Det var fordi, de var klogere, og så var de også fysisk kommet op på deres niveau.

I løbet af den næste uges tid får Alexandra Bøje og de andre danske kvinder til Uber Cup god mulighed for at mærke, hvor langt der er til toppen.

Danmark møder lørdag Malaysia i den første gruppekamp, derefter Canada for til sidste at tørne samme ned mastodonten Kina. Ved OL denne sommer fik Kina guld i damesingle og sølv i damedouble.