Ung dansker dumper ud af britisk golfmajor

Christoffer Bring, der kvalificerede sig til den britiske major ved at vinde det individuelle EM for amatører i juni, klarede ikke cuttet fredag og må altså rejse hjem.

22-årige Bring gik anden runde i fem slag over par. Det betyder, at han efter de første 36 huller var syv slag over par, og det var et stykke fra cuttet.

Den unge dansker fik en svær start fredag, da det blev til bogeys på fire af de første fem huller. Derefter blev det til endnu en bogey på 11. hul, inden han på fra 14. til 18. hul lavede to birdies og en dobbelt bogey.

Phil Mickelson er også færdig i The Open. Den amerikanske veteran, der vandt PGA Championship i maj, må tage hjem med bøjet nakke efter at have endt på en 152.-plads ud af 155 spillere i samlet 12 slag over par.

Sydafrikanske Louis Oosthuizen førte efter første runde og gør det også efter anden. Oosthuizen er efter endnu en flot runde samlet 11 slag under par.

Det er henholdsvis to og tre slag bedre end de to amerikanere Collin Morikawa og Jordan Spieth på anden- og tredjepladsen.