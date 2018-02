Ung OL-dansker vil satse hele butikken i storslalom

Den 21-årige OL-debutant fra Vallensbæk har tænkt sig at satse alt i jagten på et godt resultat, selv om det kan betyde, at han ikke fuldfører konkurrencen.

- Jeg er ikke taget om på den anden side af jorden for at køre den "safe" hjem. Det indebærer, at der er en risiko for, at jeg kører ud. Det gør cirka en tredjedel af deltagerne i de tekniske discipliner.

- Jeg er blandt de yngste i feltet, og mine forventninger er derfor ikke at køre om topplaceringer her ved mit første OL. Jeg vil gerne køre op til min seedning som nummer 76, og jeg vil også gerne gøre det bedre end det, siger Casper Dyrbye.

Den unge dansker kvalificerede sig ikke direkte til OL, men han fik en kvoteplads og klarede de nationale krav og blev derfor udtaget som den sidste udøver i den danske OL-trup.

Dyrbye har været ude for at teste pisten i Pyeongchang, og den indbyder til at droppe forsigtigheden.

- Vi har kørt friløb på konkurrencebakken, og det virker som en rigtig god piste. Underlaget er hårdt og kompakt, og det kommer ikke til at få betydning, så den skal have fuld gas, siger Casper Dyrbye.

Han stiller op i både storslalom og slalom i Pyeongchang. Selv vurderer han, at han har bedre muligheder for et topresultat i torsdagens slalomkonkurrence.