Ung AaB-komet nyder godt af erfaring fra en tidlig alder

I en alder af bare 20 år har han spillet 61 superligakampe for den nordjyske klub, og søndag kronede han det andet clean sheet i træk med en scoring i 2-0-sejren over AGF.

Unge Mathias Ross er ved at etablere sig som forsvarsprofil i AaB.

Han er tilfreds med sine egne præstationer, og han føler, at han lige nu drager nytte af den megen erfaring, han allerede har fået.

- Der er ingen tvivl om, at jeg har fået en masse erfaring ved at spille meget i en tidlig alder.

- Det kan jeg tydeligt mærke, og jeg føler, at jeg bliver tildelt en del ansvar, hvilket uden tvivl også har været med til at udvikle mig og give mig noget hår på brystet, siger forsvarstalentet.

Mathias Ross fik superligadebut for AaB som 17-årig i 2018, hvor han også blev rykket permanent op i førsteholdstruppen. Ved den lejlighed blev han af daværende sportsdirektør Allan Gaarde kaldt et ekstraordinært forsvarstalent.

Det talent er for alvor ved at udfolde sig nu, mener målmand Jacob Rinne, som står bag Mathias Ross i AaB-kassen. Svenskeren har kun roser tilovers for sin kollega i forsvaret.

- Han har fremtiden foran sig. Han spillede en god kamp mod AGF, og han spillede også en rigtig god kamp i Silkeborg i sidste runde.

- Han bliver ved med at udvikle sig, og han er i stødet til træning, hvor han arbejder hårdt.

- Derudover tager han ansvar og er ikke bange for at gå i dueller med de lidt ældre spillere til træning, så hvis han bare bliver ved på den her måde, skal han nok nå langt, siger målmanden.

Sejren over AGF var AaB's første i sæsonen, og med fem point for fire kampe blåstempler unge Ross nordjydernes sæsonstart.

- Jeg synes, den er godkendt. Man skal huske på, at vi i de to første kampe mødte de to bedste hold i ligaen i FC København og FC Midtjylland.

- Nu vandt vi godt nok ikke i Silkeborg, men vi vandt mod AGF. Langt hen ad vejen er det godkendt.

- Vigtigst af alt var der også fremgang at spore i præstationen, det var det vigtigste, siger han.

Efter den svære start går AaB et lidt lettere kampprogram i møde, men den 20-årige stopper slår fast, at det ikke bliver let af den grund.

- Den kommende periode skal give en masse point, men det skal alle perioder. Det bliver super, super svært i Vejle på næste mandag.

- De kæmper også for point, men rammer vi en god præstation igen, tror jeg på tre point der også, siger han.