Unedbrydelig Fuglsang forsvarer førertrøje med andenplads

Til gengæld kørte danskeren igen med stort overskud og havde ingen problemer med at forsvare sin samlede føring forud for søndagens afsluttende enkeltstart.

Han fører løbet med 14 sekunder ned til Landa, som ikke bør være en trussel på enkeltstart, og 35 sekunder til etapevinder Haig, der heller ikke bør kunne hente den tid på danskeren på 13 kilometer enkeltstart.

Derudover vandt Fuglsang både 1. og 3. etape i løbet, der også kendes som Ruta del Sol, og som han også vandt samlet sidste år.

Tidligt kom et stort udbrud på 18 mand afsted. Til glæde for Fuglsang og Astana var der flere hold, for hvem etapen var sidste chance for succes, og som havde misset udbruddet.

Derfor var der flere trækheste i front til at tage del i arbejdet med både at holde udbryderne i kort snor og senere køre dem ind.

Den sidste stigning blev af samme årsag både et slag om klassementet og etapen. Og igen viste Fuglsang storform.

24 kilometer fra mål rykkede han fra de øvrige favoritter. Det tyndede voldsomt ud, og selv om hans værste konkurrent til sejren, Mikel Landa, kom op, havde han kun få med på hjul, og Landas holdkammerater var sat af.

Kørt før toppen rykkede Jack Haig, og det var kun Fuglsang og Landa, som kunne sidde med. Fuglsangs holdkammerat Ion Izagirre og Brandon McNulty var dog ikke langt efter som de næste på toppen.

Med fem kilometer til mål havde de tre mand i front mere end et halvt minut til de to forfølgere, og det stod klart, at etapevinderen skulle findes imellem dem.

Kort før kilometermærket forsøgte Haig at køre væk, men Fuglsang havde ingen problemer med at lukke hullet. Til gengæld blev danskerens kontraangreb let lukket af Landa.

Spanieren trådte først an på opløbsstrækningen, hvor Fuglsang let kom forbi, men fra bageste position pressede Haig sig forbi og tog etapesejren.