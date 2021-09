Undertippede europæere går selvsikkert ind til Ryder Cup

På papiret er forskellen tydelig.

Spillerne, der fra fredag til søndag skal repræsentere USA's hold i Ryder Cup, er generelt bedre placeret på verdensranglisten end deres europæiske modstandere.

Alligevel går europæerne selvsikkert ind til den traditionsrige golfduel mellem USA og Europa, forsikrer englænderen Tommy Fleetwood.

- Folk bliver ved med at sige, at vi er underdogs, og hvis man ser på den gennemsnitlige placering på verdensranglisten, er vi selvfølgelig også det.

- Men jeg tror ikke, at der er nogen på vores hold, der har følelsen af, at vi kommer til at tabe, siger han til avisen The Times.

Selv er 30-årige Fleetwood nummer 37 i verden. Den gennemsnitlige ranglisteplacering for europæerne er 30, mens amerikanerne i gennemsnit er nummer 9.

- Når man går ind i holdlokalet, og folk rejser sig for at sige noget, er troen på hinanden stor. Vi har set, hvordan vi er vokset, og hvad vi er i stand til at opnå som hold, siger Tommy Fleetwood.

Europa vandt den seneste udgave i 2018, hvor danske Thorbjørn Olesen modsat i år var en del af holdet.

Ser man på de seneste fem udgaver, er fire endt med europæisk sejr.

- Det betyder ikke noget, om vi er favoritter eller underdogs. Vi finder bare sammen, og i de seneste år har det ført til, at vi har vundet, siger Fleetwood.

Ryder Cup spilles i år på Whistling Straits i Wisconsin, USA.

Det er 43. gang, at turneringen bliver afviklet.