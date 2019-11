Undersøgelse skal kortlægge LGBTI-personers trivsel i idræt

For at markere starten på undersøgelsen vil fungerende kulturminister Rasmus Prehn (S) onsdag formiddag møde ishockeymålmanden Jon Lee-Olsen, der i oktober var den første mand i dansk topidræt til at springe ud som homoseksuel.

Kulturministeren håber, at andre mandlige idrætsudøvere vil stå frem, så Danmark i idrættens verden betragtes som et foregangsland, hvor alle behandles lige uanset køn, seksuel orientering eller kønsidentitet.

- Idrætten samler os, og derfor er det ekstra vigtigt, at der er plads til alle, og at vi tør tale om vores forskellighed.

- Derfor er det også modigt, når ishockeymålmanden Jon Lee-Olsen står frem og taler om sin seksuelle orientering, eller når fodboldspilleren Viktor Fischer kommer med opråb mod tilskueres homofobiske tilråb og smædesangene i sporten.

- Det er ikke tit idrætsfolk, der tager de skridt, og det vidner for mig at se om, at vi stadig har et stykke vej endnu, før alle kan tale åbent om det her, siger kulturministeren.

Det er både personer i LGBTI-miljøet og store idrætsforbund, der skal være med til at kortlægge omfanget af LGBTI-personer i idrætsmiljøet, og hvordan deres trivsel kan forbedres.

Undersøgelsen udarbejdes af Analyse & Tal, og den forventes færdig i februar, hvorefter en række initiativer og kampagner frem mod WorldPride og EuroGames i 2021 igangsættes, oplyser Kulturministeriet.

I efteråret 2017 blev alle Folketingets daværende partier undtagen Enhedslisten enige om at afsætte 25 millioner kroner fra satspuljen til at forbedre forholdene for LGBTI-personer i perioden 2018-2021.