Undersøgelse giver håb til skadede belgiske EM-stjerner

Der venter Kevin De Bruyne og Eden Hazard et kapløb med tiden for at blive klar til Belgiens kvartfinale mod Italien ved fodbold-EM på fredag.

Men det er faktisk en positiv nyhed for belgierne, der frygtede for de to stjernespilleres videre deltagelse i turneringen, efter at de begge måtte udgå i søndagens ottendedelsfinale mod Portugal.