Undersøgelse frikender Barca-præsident i sag om SoMe-mobning

PwC har ikke kunnet påvise, at Barcelona-præsident ville have spredt negative historier om egne spillere.

Medievirksomheden I3 Ventures er aldrig blevet hyret af FC Barcelona-præsident Josep Maria Bartomeu til at sprede negative historier om klubbens egne spillere og ansatte.

Det konkluderer en undersøgelse foretaget af revisionsselskabet PwC, skriver den spanske fodboldklub på Twitter.

I februar kunne den spanske radiostation Cadena Ser ellers berette, at det netop havde været tilfældet.

Blandt andre skulle superstjernen Lionel Messi, da han nølede med en kontraktforlængelse, have været udsat for denne påståede mobning via sociale medier.

Gerard Pique samt de tidligere spillere Xavi og Carles Puyol og den tidligere succestræner Josep Guardiola skulle have været andre mål for de negative skriverier.

Barcelona og Bartomeu benægtede hårdnakket anklagen, og nu har klubpræsidenten altså også PwC's ord for, at han er uskyldig i sagen.

FC Barcelona afbrød samarbejdet med I3 Ventures, som udførte andre opgaver for klubber angående sociale medier, dagen efter anklagen om smædekampagnerne kom frem.

Sagen har været en af flere, der har gjort 2020 til et turbulent år for FC Barcelona.

Lionel Messi er angiveligt godt træt af FC Barcelonas ledelse og har ifølge Cadena Ser droppet forhandlingerne med klubben om en kontraktforlængelse.

Samtidig har det ikke fungeret på banen for Barcelona efter coronapausen, hvor holdet efter flere pointtab er kommet fire point efter Real Madrid i toppen af ligaen med fire runder tilbage.